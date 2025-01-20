Лапид: "Война закончилась. Это хорошо"

Лидер оппозиции и председатель партии "Еш Атид" Яир Лапид в понедельник, 20 января, на заседании фракции заявил: "Война закончилась. Это хорошо. Необходимо полностью реализовать соглашение о возвращении заложников. Вчера мы все плакали, глядя на кадры, где Роми, Эмили и Дорон возвращаются домой. Теперь нужно продолжить работу до тех пор, пока последний заложник не вернётся к своей семье. Им предстоит заново выстраивать свою жизнь. Нам тоже нужно заново выстроить нашу жизнь".

"В противоположность позиции правительства наша цель – не возвращение к войне. Наша цель – восстановление израильской силы сдерживания, израильской экономики, израильского общества. Настало время вернуться к жизни", – заявил Лапид.

"Все эти годы, на протяжении всей нашей жизни мы всегда говорили: "Израиль – это лучшее место в мире, чтобы растить детей". Теперь это наша задача: вернуть Израилю статус лучшей страны в мире для воспитания детей. После двух самых тяжёлых лет в нашей истории война должна закончиться, а в нашу жизнь должен вернуться покой. Нам нужно перестроить армию в соответствии с новыми вызовами, привлечь к службе ультрарелигиозных, вкладывать в резервистов. Это долгий процесс", – сказал лидер оппозиции.

Далее Лапид заявил: "Нам нужно изменить карту Ближнего Востока, и это тоже длительный процесс. Нам нужно заключить "саудовскую сделку". Построить региональную коалицию против Ирана, создать альтернативную правящую силу в Газе. Чтобы это произошло, ЦАХАЛ должен подготовиться, увеличив свои силы на границах, и обеспечить нам годы покоя и восстановления".

"Вечный народ не боится долгого пути, и перед нами длинная дорога. Цель – не вечная война. Цель – не дети, растущие в бомбоубежищах. Цель – спокойная жизнь, как следствие силы, и личная безопасность, как результат правильного управления всеми внутренними и внешними аспектами.

Израиль должен снова стать управляемым проектом. Израиль сейчас не управляется. Правительство не управляет нашей жизнью, оно её разрушает. Вместо того чтобы стремиться к окончанию войны, оно делает всё, чтобы она продолжалась ещё и ещё, без какой-либо цели. Это должно прекратиться. Государству Израиль необходимо другое руководство и другое видение – не только для будущего, но и для настоящего", – резюмировал Яир Лапид.