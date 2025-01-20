x
20 января 2025
|
последняя новость: 12:37
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
20 января 2025
|
20 января 2025
|
последняя новость: 12:37
20 января 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

"Ликуд" пытается расколоть фракцию "Оцма Иегудит"

Ликуд
Оцма Иегудит
Коалиция
время публикации: 20 января 2025 г., 11:55 | последнее обновление: 20 января 2025 г., 11:59
"Ликуд" пытается расколоть фракцию "Оцма Иегудит"
Yonatan Sindel/Flash90

Депутат Кнессета Цвика Фогель ("Оцма Иегудит") подтвердил, что получал предложения перейти в другую партию.

"Я не присоединился к политике для того, чтобы получить объятия, поддержку и должности. Я не собираюсь перебегать из партии в партию, как это делают люди, которые попали в такую ловушку", – заявил Фогель.

Напомним, что ранее сообщалось о переговорах, которые ведут представители "Ликуда" с депутатом Кнессета Альмогом Коэном в попытке убедить его покинуть фракцию. Для того, чтобы сделать это без санкций для "перебежчиков", необходима треть депутатов фракции. Поэтому нужен еще один депутат от "Оцма Иегудит", чтобы расколоть фракцию.

"Маарив" сообщает, что в "Ликуде" подтвердили информацию о попытках убедить депутата Фогеля присоединиться к "Ликуду" и создать совместную с депутатом Альмогом Коэном фракцию. Все эти попытки успеха не имели. На данный момент в "Ликуде" пришли к выводу, что Фогель не намерен покидать партию "Оцма Иегудит".

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 08 января 2025

Коалиционный кризис: "Ликуд" пытается расколоть "Оцма Иегудит"