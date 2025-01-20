"Ликуд" пытается расколоть фракцию "Оцма Иегудит"

Депутат Кнессета Цвика Фогель ("Оцма Иегудит") подтвердил, что получал предложения перейти в другую партию.

"Я не присоединился к политике для того, чтобы получить объятия, поддержку и должности. Я не собираюсь перебегать из партии в партию, как это делают люди, которые попали в такую ловушку", – заявил Фогель.

Напомним, что ранее сообщалось о переговорах, которые ведут представители "Ликуда" с депутатом Кнессета Альмогом Коэном в попытке убедить его покинуть фракцию. Для того, чтобы сделать это без санкций для "перебежчиков", необходима треть депутатов фракции. Поэтому нужен еще один депутат от "Оцма Иегудит", чтобы расколоть фракцию.

"Маарив" сообщает, что в "Ликуде" подтвердили информацию о попытках убедить депутата Фогеля присоединиться к "Ликуду" и создать совместную с депутатом Альмогом Коэном фракцию. Все эти попытки успеха не имели. На данный момент в "Ликуде" пришли к выводу, что Фогель не намерен покидать партию "Оцма Иегудит".