Репатриантка из Грузии осуждена за организацию нелегального перехода границы в аэропорту Бен-Гурион

Мировой суд Ришон ле-Циона приговорил 52-летнюю жительницу округа Шфела, репатриантку из Грузии, к 14 месяцам тюрьмы и штрафу в размере 35 тысяч шекелей.

Ранее осужденная призналась в участии в преступной сети, организовывавшей нелегальный переход границы в аэропорту Бен-Гурион, и была признана виновной в нарушении закона о въезде в Израиль, получении выгоды мошенническим путем и преступном сговоре.

Согласно обвинительному заключению, работники компании по уборке в аэропорту закладывали в туалете до перехода границы пропуска. Нелегалы забирали эти пропуска и проходили границу под видом работников аэропорта.

Осужденная отвечала за вывоз нелегалов из аэропорта на своем автомобиле.

Ранее по тому же делу была осуждена еще одна женщина, приговоренная к 30 месяцам тюрьмы.