Разные мнения по сделке с ХАМАСом на фоне Трампа. Видеокомментарий Габи Вольфсона

Редакция Newsru.co.il, в рамках проекта "Непечатное. Говорим о главном", предлагает вашему вниманию видеокомментарии политического обозревателя Габи Вольфсона – о политике во время войны.

В этом выпуске: ключевые аспекты сделки Израиля с ХАМАСом, внутриполитические последствия для правительства Биньямина Нетаниягу, а также роль Дональда Трампа в этом процессе.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу утвердил первый этап сделки с ХАМАСом, которая предполагает освобождение заложников в обмен на заключенных палестинских террористов. Этот шаг практически не затронул коалицию, несмотря на заявление министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира о выходе из нее, который воспринимается как временная тактика, рассчитанная на возвращение с политическими дивидендами.

Но второй этап сделки, предусматривающий освобождение всех заложников и полное завершение боевых действий в Газе, может привести к расколу правящей коалиции.

Ситуация прояснится в середине марта, когда правительство должно будет принять решение о следующем этапе сделки. Обо всем этом – в нашем новом видео.

Габи Вольфсон работает в редакции Newsru.co.il с 2013 года. На нашем сайте публиковались сотни его интервью с политиками, а также еженедельные политические обзоры.

Смотрите и слушайте видеокомментарии Габи Вольфсона на канале "Непечатное. Говорим о главном".