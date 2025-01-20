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Израиль

Нетаниягу поздравил Трампа со вступлением в должность президента США

США
Дональд Трамп
Биньямин Нетаниягу
Сара Нетаниягу
время публикации: 20 января 2025 г., 20:56 | последнее обновление: 20 января 2025 г., 21:07
Нетаниягу поздравил Трампа со вступлением в должность президента США
кадр из видео GPO

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу поздравил Дональда Трампа со вступлением в должность президента США. Он поблагодарил его за содействие в освобождении заложников и выразил уверенность, что во время нового президентского срока Трампа будет полностью уничтожена иранская ось террора.

Текст поздравления Биньямина Нетаниягу, предоставленный его канцелярией:

"Поздравляю, президент Трамп! 

Сара и я шлем наши самые тёплые пожелания вам, Мелании и американскому народу в честь вашей второй инаугурации в качестве президента Соединённых Штатов. 

Ваш первый срок на посту президента был полон эпохальных моментов для великого союза между нашими двумя странами. 

Вы вышли из опасной ядерной сделки с Ираном, признали Иерусалим столицей Израиля, перенесли американское посольство в Иерусалим и признали суверенитет Израиля над Голанскими высотами. 

Вы способствовали заключению исторических соглашений Авраама, благодаря которым Израиль установил мир с четырьмя арабскими странами. 

Верю, что, работая вместе, мы выведем союз между США и Израилем на ещё более высокий уровень. 

Уверен, что мы полностью уничтожим иранскую ось террора и откроем новую эпоху мира и процветания для нашего региона. 

От имени народа Израиля хочу также поблагодарить вас за усилия по освобождению израильских заложников. 

С нетерпением жду возможности работать с вами, чтобы вернуть оставшихся заложников, уничтожить военный потенциал ХАМАСа, положить конец его политическому правлению в Газе и гарантировать, что Газа больше никогда не будет угрожать Израилю. 

Уверен, господин президент, что под вашим руководством впереди нас ждут лучшие дни для нашего альянса".

Израиль
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