Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в понедельник, 20 января, температура немного повысится и будет примерно соответствующей среднесезонной. Переменная облачность. Без осадков.

В Иерусалиме – 7-14 градусов, в Тель-Авиве – 10-18, в Хайфе – 12-18, в Эйлате – 12-22, в Беэр-Шеве – 8-18, в Мицпе-Рамоне – 9-17, на побережье Мертвого моря – 13-19, в Ашкелоне и Ашдоде – 11-19, в Ариэле – 9-16, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 14-17, на Голанских высотах – 8-16.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 19 градусов, высота волн – 40-70 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северо-западный ветер (до 15 км/ч), в районе Хайфы – северо-западный (до 15 км/ч), в районе озера Кинерет – северо-западный (до 5 км/ч), в районе Эйлатского залива – северный (до 30 км/ч).

Во вторник ожидается небольшое повышение температуры. В среду температура немного понизится. В четверг температура понизится, дожди.