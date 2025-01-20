ООН: в Газе с начала войны разрушены или серьезно повреждены 92% домов

Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (OCHA) опубликовало новые данные о разрушениях в секторе Газы в ходе войны "Железные мечи", начавшейся 7 октября 2023 года после вторжения террористов из Газы и резни на территории Израиля.

Согласно данным OCHA, в Газе разрушены или повреждены в ходе войны около 436000 строений, что составляет 92% от общего количества домов на начало войны. Около 160000 строений разрушены, 276000 серьезно или частично разрушены.

Отмечается также, что в период войны около 90% жителей Газы были вынуждены покинуть свои дома.

С 19 января 2025 года действует режим прекращения огня. Но власти Израиля не объявляли о завершении войны "Железные мечи".

Напомним, что в сентябре 2024 года Спутниковый центр ООН (UNOSAT) публиковал отчет о разрушениях в секторе Газы с начала войны "Железные мечи", тогда говорилось, что в Газе разрушены или повреждены 163778 зданий – около 66% от общего количества. При этом полностью разрушены 52564 зданий, 18913 серьезно повреждены, 35591 вероятно повреждены и 56710 немного повреждены.