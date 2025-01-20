Погром в арабской деревне Аль-Фундук, тяжело ранены двое израильтян

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщила, что возле форпоста Рамат-Гилад в Самарии тяжело ранены двое израильтян. Раненым около 20 лет. Они доставлены в больницу "Бейлинсон".

Сайт 0404.co.il написал, что в израильтян стреляли.

Согласно сообщениям в палестинских СМИ, около 50 еврейских поселенцев ворвались в арабскую деревню Аль-Фундук, бросая камни и поджигая дома и машины. Начались столкновения между поселенцами и местными жителями.

Пресс-служба Армии обороны Израиля передала, что силы ЦАХАЛа и МАГАВ переброшены к деревне Аль-Фундук в связи с сообщениями о беспорядках. ЦАХАЛ применяет спецсредства для разгона толпы.

Радиостанция "Кан Бет" передала, что, в данный момент не исключается, что израильтяне были ранены "в результате неверной идентификации цели".

Информация уточняется.