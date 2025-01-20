Израиль требует от ХАМАСа передать списки освобождаемых заложников в пятницу

Радиостанция "Кан Бет" передала, что после заявления ХАМАСа о том, что удерживаемые в Газе заложники могут быть освобождены на день позднее, чем это оговорено сделкой, Израиль обратился к посредникам.

Израиль требует, чтобы ХАМАС передал имена освобождаемых в пятницу, 24 января, а сам обмен был произведен в субботу, 25 января, в соответствии с договоренностью.

Ранее выступил официальный представитель Управления по делам заключенных в правительстве ХАМАСа Нахед аль-Фахури, заявив, что освобождение заложников, по всей видимости, произойдет в воскресенье, а не в субботу. По его словам, в субботу, 25 января, ХАМАС передаст ЦАХАЛу имена освобождаемых заложников и получит от Израиля список освобождаемых палестинских заключенных. "Учитывая время, необходимое на подготовку, фактическая реализация обмена начнется в воскресенье, 26 января", – заявил он.