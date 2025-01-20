Задержаны 10 подозреваемых в рэкете стройподрядчиков
время публикации: 20 января 2025 г., 09:35 | последнее обновление: 20 января 2025 г., 09:35
Сотрудники полиции Израиля провели рано утром в понедельник, 20 января, операцию по задержанию подозреваемых в рэкете предприятий в сфере строительства и недвижимости в центре страны.
В общей сложности были задержаны 10 человек, включая членов преступных группировок и стройподрядчиков.
Задержанные будут доставлены в мировой суд в Ришон ле-Ционе для определения меры пресечения.