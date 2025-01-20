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Израиль

Задержаны 10 подозреваемых в рэкете стройподрядчиков

время публикации: 20 января 2025 г., 09:35 | последнее обновление: 20 января 2025 г., 09:35
Задержаны 10 подозреваемых в рэкете стройподрядчиков
Flash90

Сотрудники полиции Израиля провели рано утром в понедельник, 20 января, операцию по задержанию подозреваемых в рэкете предприятий в сфере строительства и недвижимости в центре страны.

В общей сложности были задержаны 10 человек, включая членов преступных группировок и стройподрядчиков.

Задержанные будут доставлены в мировой суд в Ришон ле-Ционе для определения меры пресечения.

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