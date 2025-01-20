Сегодня в Альмоне (Анатоте) прозвучит учебная тревога
время публикации: 20 января 2025 г., 08:39 | последнее обновление: 20 января 2025 г., 08:43
Сегодня, 20 января, в 10:00 в поселке Альмон (Анатот), к северу от Иерусалима, в рамках учений прозвучит тревога "Цева адом".
ЦАХАЛ заявляет: если возникнет реальная угроза, тревога будет активирована повторно.
Отметим, что 18 января в Альмоне звучала реальная тревога в связи с возможным проникновением террористов. Ранее активизация тревоги в этом районе несколько раз происходила из-за нарушения целостности забора и проникновения воров на территорию поселка.