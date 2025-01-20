Разрешено к публикации: в Самарии погиб боец ЦАХАЛа, тяжело ранен офицер

Разрешено к публикации: в ходе боевых действий в Самарии погиб старший сержант резерва Эвьятар Бен-Йегуда, 31 год, из Ницана, боец 8211-го батальона бригады "Эфраим".

В ходе того же инцидента был тяжело ранен командир 8211-го батальона.

Судя по неофициальным данным, речь идет о последствиях подрыва на мине военного транспортного средства в Тамуне, к югу от Тубаса.

С 7 октября 2023 года, в результате нападения террористов в "черную субботу" и в ходе последовавшей войны "Железных мечей" (в Газе и около границы с Газой, в Ливане и около границы с Ливаном, в Иудее и Самарии, в результате терактов на территории Израиля), погиб 841 военнослужащий ЦАХАЛа.