Саар о решении по сделке с ХАМАСом: "Без нашей партии не было бы большинства"

Министр иностранных дел Израиля, лидер партии "Ямин Мамлахти" Гидеон Саар, выступая в понедельник, 20 января, на заседании фракции, заявил: "Обсуждение сделки (с ХАМАСом) на заседании правительства было одним из самых серьезных".

"Я не склонен недооценивать важность и серьезность доводов тех, кто высказывался против. Но решение было верным. Оно основывалось на принципе взаимовыручки, а также на понимании всей сложности внешнеполитической картины", – сказал Саар.

Он отметил: "Без нашей партии не было бы большинства у этой сделки в правительстве, без нашей партии не было бы компромисса и согласия по вопросу о юридической реформе. Завтра начинается рассмотрение нашего предложения, и уже сейчас 70 депутатов его поддержали. Каждый должен ответить на вопрос, кто принес больше пользы – глава оппозиции Лапид криками или мы – делами".