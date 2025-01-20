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Израиль

На набережной Тель-Авива полиция проверила запыленный автомобиль с российскими номерами

Полиция
Тель-Авив
время публикации: 20 января 2025 г., 16:54 | последнее обновление: 20 января 2025 г., 16:54
На набережной Тель-Авива полиция проверила запыленный автомобиль с российскими номерами
Пресс-служба полиции Израиля

Утром в понедельник, 20 января, в Тель-Авиве полиция была вызвана на стоянку на улице Герберт Сэмюэл (около набережной), где длительное время находился покрытый пылью автомобиль с российскими номерными знаками.

Сообщение по поводу этого инцидента было опубликовано на странице популярной израильской фейсбук-группы "Гараж автолюбителя". Один из комментаторов отметил, что, судя по всему, совсем недавно этот автомобиль "Иж-2126 Ода" стоял в Санкт-Петербурге.

Редакция Nerwsru.co.il обратилась за комментариями в пресс-службу полиции. Начальник отдела полиции по работе с русскоязычными СМИ майор Михаил Зингерман подтвердил, что утром полиция получила обращение по поводу этого автомобиля, который долгое время оставался на парковке. Машина была проверена сапером, ничего подозрительного найдено не было.

Израиль
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