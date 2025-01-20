На набережной Тель-Авива полиция проверила запыленный автомобиль с российскими номерами

Утром в понедельник, 20 января, в Тель-Авиве полиция была вызвана на стоянку на улице Герберт Сэмюэл (около набережной), где длительное время находился покрытый пылью автомобиль с российскими номерными знаками.

Сообщение по поводу этого инцидента было опубликовано на странице популярной израильской фейсбук-группы "Гараж автолюбителя". Один из комментаторов отметил, что, судя по всему, совсем недавно этот автомобиль "Иж-2126 Ода" стоял в Санкт-Петербурге.

Редакция Nerwsru.co.il обратилась за комментариями в пресс-службу полиции. Начальник отдела полиции по работе с русскоязычными СМИ майор Михаил Зингерман подтвердил, что утром полиция получила обращение по поводу этого автомобиля, который долгое время оставался на парковке. Машина была проверена сапером, ничего подозрительного найдено не было.