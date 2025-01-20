Cоглашение Израиля с ХАМАСом с точки зрения военных. Видеокомментарий Давида Шарпа

Редакция Newsru.co.il, в рамках проекта "Непечатное. Говорим о главном", предлагает вашему вниманию видеокомментарии военного обозревателя Давида Шарпа – о событиях, связанных с войной в Израиле.

В этом выпуске: что происходит в рамках соглашения Израиля с ХАМАСом.

Какие уступки Израиль согласился сделать в рамках соглашения, включая передислокацию сил и изменения в стратегических территориях?

Что такое "Филадельфийский коридор", почему он стал ключевой темой обсуждения, и какое значение имеет его контроль?

Что такое буферная зона вокруг сектора Газы, и какую роль она играет в предотвращении проникновения террористов?

Смотрите в нашем новом выпуске – какие стратегические преимущества даёт Израилю контроль над узким коридором и буферной зоной, а также каким может быть второй этап сделки, на чём основана его неопределённость, и что будет означать возвращение населения на север Газы.

Давид Шарп в прошлом занимал должность новостного редактора, а затем военного корреспондента и обозревателя, продолжая специализироваться в областях истории и военного дела, как в печатных, так и электронных СМИ разных стран.

Смотрите и слушайте видеокомментарии Давида Шарпа на канале "Непечатное. Говорим о главном".