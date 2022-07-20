"Кешет": посол России дал понять, что в Москве недовольны Лапидом на должности главы правительства

В среду, 20 июля, корреспондент медиакорпорации "Кешет" Ярон Аврахам сообщил, что посол России в Израиле дал понять правительству, что в Москве недовольны назначением Яира Лапида на пост премьер-министра.

Журналист написал в корреспондентском чате на сайте N12, что причиной недовольство стали высказывания Лапида в поддержку Украины, которые были сделаны еще в тот период, когда он был главой МИДа.

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В сообщении указывается, что посол России говорил в беседе с израильскими источниками, что данная ситуация создает трудности в отношениях между странами.

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"Мы надеемся, что Израиль изберет беспристрастный, сбалансированный и взвешенный подход по этой теме", – цитирует Ярон Аврахам посла России в Израиле.

Отметим, что днем ранее 13-й канал израильского телевидения передал, что на последнем заседании кабинета министров, состоявшемся в начале недели, когда обсуждалась война России в Украине, Нафтали Беннет напомнил, что "те шаги, которые Израиль предпринимает относительно Украины, не должны бить по интересам самого Израиля. По словам Беннета, необходим некий компромисс "для того, чтобы оставить себе свободу действий в сирийском небе". При этом телеканал говорил, что на кабинете министров также обсуждались попытки России ограничить деятельность Еврейского агентства и тем самым сократить поток отъезжающих евреев.