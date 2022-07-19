13-й канал ИТВ: в Иерусалиме опасаются, что Россия ограничит выезд евреев

Корреспондент 13-го телеканала Мория Асраф Вольберг в вечернем выпуске новостей сообщила, что на ближайшем заседании военно-политического кабинета будут обсуждаться попытки России сократить отъезд евреев в Израиль.

Корреспондент израильского телеканала рассказала, что на еженедельном заседании кабинета, состоявшемся в начале этой недели, министрам было доложено о последних событиях в войне между Россией и Украиной, а также говорилось о том, что Россия пытается ограничить деятельность Еврейского агентства, и тем самым сократить поток отъезжающих евреев.

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Мория Асраф Вольберг рассказала в студии 13-го канала, что три министра, присутствовавшие на заседании, говорили, что на нем высказывались опасения, что Россия опустит "железный занавес" и тогда евреи не смогут покинуть страну.

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Согласно информации телеканала, во время обсуждения вмешался глава правительства по ротации Нафтали Беннет. Вольберг отметила: возможно для того, чтобы "остудить" Лапида, занявшего более решительную позицию в конфликте, Беннет напомнил, что "те шаги, которые Израиль предпринимает относительно Украины, не должны бить по интересам самого Израиля. По словам Беннета, необходим некий компромисс "для того, чтобы оставить себе свободу действий в сирийском небе".

Корреспондент Мория Асраф Вольберг отметила, что тема оказалась настолько серьезной, что будет обсуждаться на заседании военно-политического кабинета, на которое будет приглашена министр алии и абсорбции Пнина Тамено-Шете.