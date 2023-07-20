"Миллион граждан в Тель-Авиве". Сторонники реформы проведут демонстрацию на Каплан

В воскресенье, 23 июля, в Тель-Авиве ожидается митинг сторонников реформы юридической системы. Митинг организован движением "Им Тирцу" и другими правыми движениями.

Демонстрация состоится на улице Каплан, где уже 28 недель - вечером в субботу - проходят демонстрации и акции протеста противников реформы.

Мероприятие, получившее название "Миллион граждан в Тель-Авиве", пройдет одновременно с обсуждением во втором и третьем чтениях закона об ограничении действия принципа неприемлемости. Как сообщалось ранее, внеочередное пленарное заседание Кнессета начнется в воскресенье, 23 июля, в 10:00. Обсуждение продлится 26 часов и завершится в 12:00 следующего дня. Через несколько часов после этого начнутся голосования по поправкам, поданным оппозицией. Окончательное утверждение законопроекта ожидается в ночь на 26 июля.

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Напомним, что в апреле сторонники юридической реформы проводили "Демонстрацию миллиона" в Иерусалиме, на которую вышли более 100 тысяч человек.