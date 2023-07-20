Нетаниягу выступил с заявлением, в котором обвинил оппозицию и пообещал, что реформа укрепит демократию

Вечером 20 июля глава правительства Биньямин Нетаниягу выступил со специальным заявлением, в котором заявил, что продвигаемый коалицией закон об отмене принципа крайней неприемлемости призван укрепить демократию.

В начале своего обращения Биньямин Нетаниягу сказал, что реформа призвана восстановить баланс между ветвями власти, и пообещал, что "Израиль останется демократическим и либеральным. Он не превратится в государство Галахи". Глава правительства заявил: если и есть угроза для демократии, то она исходит от тех, кто отказывается являться на резервистские сборы.

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Биньямин Нетаниягу обрушился с критикой на оппозицию. Он заявил, что в течение трех месяцев, которые велись переговоры, коалиция предлагала различные варианты, которые раз за разом отвергались оппозицией. По его словам, коалиция не была заинтересована в поиске компромисса. "Но даже при отсутствии партнера коалиция проявила ответственность и смягчила первоначальный вариант закона", - сказал он.

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Глава правительства заявил, что он стремится добиться широкого консенсуса в обществе по вопросам, связанным с реформой юридической системы. "Даже в этот момент предпринимаются усилия для достижения компромисса по смягчению закона о принципе неприемлемости. Надеюсь, эти усилия увенчаются успехом. Но даже если нет, дверь коалиции всегда будет открытой для оппозиции".