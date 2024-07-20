Действия ЦАХАЛа в Иудее и Самарии в ночь на 20 июля: около Хеврона убит боевик

Cилы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛа) продолжают операции в Иудее и Самарии с целью предотвращения новых терактов и задержания или нейтрализации активистов террористических организаций.

Источники в ПА сообщают, что израильские военные в ночь на 20 июля действовали около Дженина (в Аль-Фандукмии, Джабе), около Туль-Карема (в Базарии), около Рамаллы (в Кафр-Ниме), около Хеврона (в Аль-Мухтаре), в Акабат Джабре (на юге Иерихона).

Происходили столкновения. В Байт-Уммаре, к северу от Хеврона, в ходе столкновений с израильскими военными был убит местный житель (20 лет). Судя по публикациям в соцсетях, был застрелен один из местных боевиков. О пострадавших с израильской стороны не сообщается.

Израильские военные обстреляли автомобиль с палестинскими номерными знаками к югу от Хеврона.

О пострадавших среди израильских военных в Иудее и Самарии минувшей ночью официальных сведений нет.

Задержаны подозреваемые. Общее число задержанных по подозрению в террористической деятельности уточняется.

ЦАХАЛ пока не комментирует события в Иудее и Самарии, происходившие в ночь на 20 июля.

Пограничная полиция действовала в Исауийе, на северной окраине Иерусалима.