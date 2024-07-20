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Израиль

Около 45 ракет были выпущены из Ливана в сторону севера Израиля менее чем за час

время публикации: 20 июля 2024 г., 17:14 | последнее обновление: 20 июля 2024 г., 17:50
Около 45 ракет были выпущены из Ливана в сторону севера Израиля менее чем за час
David Cohen/Flash90

После сигнала тревоги, который прозвучал в районе Голанских высот в 15:35, было зафиксировано около 30 ракет, выпущенных со стороны Ливана; часть из них была перехвачена средствами ПВО, остальные упали на незастроенной территории. Вспыхнули несколько пожаров, на месте работают пожарные расчеты. Пострадавших нет.

После воздушной тревоги, прозвучавшей в районе Западной Галилеи в 15:56, было зафиксировано около десяти пусков ракет из Ливана. Пострадавших нет.

Еще пять ракет были выпущены из южного Ливана по израильской территории спустя несколько минут. Почти все они были перехвачены. Пострадавших нет.

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