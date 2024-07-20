В Шфараме в результате нападения с применением огнестрельного оружия убит мужчина

В Шфараме в результате нападения с применением огнестрельного оружия убит 36-летний Фади Джамаль. По словам очевидцев, в него стреляли преступники, лица которых были скрыты. Раненый был доставлен в больницу РАМБАМ в Хайфе, где врачи были вынуждены констатировать его смерть.

Полиция проводит расследование. О задержании подозреваемых не сообщалось.

С начала года в арабском секторе убиты 132 человека.