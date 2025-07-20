Молодой мужчина приговорен к 7,5 годам тюрьмы за секс с несовершеннолетней

Окружной суд Беэр-Шевы приговорил 21-летнего Ора Хасида к 7,5 годам тюрьмы, дополнительному условному сроку и выплате компенсации в размере 50 тысяч шекелей за сексуальные преступления в отношении 12-летней девочки.

Следствием было установлено, что подсудимый познакомился с будущей жертвой в Instagram, представившись 19-летним военнослужащим. Их переписка носила сексуальный характер, причем она не прервалась после того, как девочка заявила, что ей 13 лет, а Хасид дал понять, что их отношения противозаконны. Впоследствии, по просьбе несовершеннолетней, Хасид дважды встречался с ней. Во время встреч он совершал сексуальные действия, в том числе в туалетной кабинке торгового центра.

Суд признал Ора Хасида виновным в изнасиловании, покушении на изнасилование и развратных действиях.

В решении суда было отмечено: "12 лет – сложный возраст, когда девочке нужен язык любви, нежности и внимания, и подсудимый воспользовался этим... Эта травма отразится на всём ее сексуальном развитии, отношениях, самооценке, уверенности в себе. Спустя столько месяцев после травмы она только сейчас осознает, что на самом деле с ней произошло".

В судебном решении подчеркивается, что согласие со стороны девочки, не достигшей возраста согласия (в Израиле – 16 лет), не может считаться осознанным согласием, особенно, когда речь идет об отношениях с человеком, который много старше ее.