Коалиционный кризис: закон о призыве снят с повестки дня

Глава комиссии Кнессета по иностранным делам и обороне Юлий Эдельшитейн принял решение не представлять на рассмотрение Кнессета законопроект о призыве ультраортодоксов.

Как сообщает "Кан", речь идет о фактическом снятии с повестки дня законопроекта, разногласия по которому привели к выходу ультраортодксальных партий из правительства. Решение Эдельштейна было продиктовано тем, в нынешней политической ситуации нет шансов на утверждение этого закона, так как коалиция является коалицией меньшинства, а в оппозиции отказываются поддержать этот законопроект.

Ультраортодоксальный журналист Ави Мимра, ведущий актуальных программ на радиостанции "Коль Хай", сказал в эфире "Кан РЭКА", что единственным человеком, который может изменить ситуацию, является премьер-министр Биньямин Нетаниягу. "У него есть три-четыре месяца для того, чтобы сменить Эдельштейна на посту главы комиссии Кнессета по иностранным делам и обороне и представить законопроект, который будет соответствовать согласованным ранее принципам. Пока Эдельштейн возглавляет комиссию, такой законопроект представлен не будет", – сказал Мимран. По его мнению, если ситуация не изменится, после осенних праздников будут объявлены досрочные выборы.

В минувшие выходные сообщалось, что премьер-министр Биньямин Нетаниягу вновь предлагал партии ШАС уволить Юлия Эдельштейна с поста главы комиссии Кнессета по иностранным делам и обороне. В ШАС отклонили это предложение, сообщив, что такого шага недостаточно для урегулирования кризиса. "Нужен закон, а не просто новая фигура во главе комиссии", – заявили в ШАС.

Несмотря на кризис, главы коалиции ведут переговоры с ультраортодоксами о временном сотрудничестве. Речь идет о стремлении коалиции принять в последнюю неделю летней сессии Кнессета серию законопроектов, по поводу которых нет разногласий с ШАС и "Яадут а-Тора". На данный момент договоренностей нет.

Напомним, что летняя сессия завершится 27 июля, и Кнессет отправится на каникулы, с которых вернется после окончания осенних праздников.