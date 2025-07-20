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Израиль

Араб из пригорода Иерусалима арестован за стакан кофе, вылитый в религиозных евреев

Полиция
Иерусалим
время публикации: 20 июля 2025 г., 08:39 | последнее обновление: 20 июля 2025 г., 08:42
Араб из пригорода Иерусалима арестован за стакан кофе, вылитый в религиозных евреев
Пресс-служба полиции Израиля

Житель одной из арабских деревень в восточном пригороде Иерусалима, примерно 30 лет, был арестован по подозрению в нападении на израильтян.

Вечером 19 июля, проезжая на автомобиле по Иерусалиму, этот мужчина приостановился около трех религиозных евреев, которые шли по обочине дороги, а затем плеснул в их сторону кофе из стакана.

Вскоре подозреваемый был задержан на улице Султан Сулейман. Причем для его задержания были задействованы бойцы полицейского спецназа ЯСАМ.

Сегодня, 20 июля, задержанный предстанет перед судом, который решит, требуется ли продление срока содержания его под стражей.

По версии следствия, нападение могло быть совершено на почве национальной ненависти.

Израиль
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