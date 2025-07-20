Араб из пригорода Иерусалима арестован за стакан кофе, вылитый в религиозных евреев

Житель одной из арабских деревень в восточном пригороде Иерусалима, примерно 30 лет, был арестован по подозрению в нападении на израильтян.

Вечером 19 июля, проезжая на автомобиле по Иерусалиму, этот мужчина приостановился около трех религиозных евреев, которые шли по обочине дороги, а затем плеснул в их сторону кофе из стакана.

Вскоре подозреваемый был задержан на улице Султан Сулейман. Причем для его задержания были задействованы бойцы полицейского спецназа ЯСАМ.

Сегодня, 20 июля, задержанный предстанет перед судом, который решит, требуется ли продление срока содержания его под стражей.

По версии следствия, нападение могло быть совершено на почве национальной ненависти.