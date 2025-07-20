Названо имя мужчины, который был застрелен в Яффо
время публикации: 20 июля 2025 г., 07:00 | последнее обновление: 20 июля 2025 г., 07:39
Опубликовано имя мужчины, который был накануне вечером застрелен в Яффо: это 60-летний Сами Уахаш, местный житель. По версии полиции, поводом для убийства стала семейная ссора. Сами был застрелен выстрелом в голову с близкого расстояния, когда сидел на скамейке на улице Олей Цион.
Расследование продолжается.
О задержании подозреваемых пока не сообщалось.
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