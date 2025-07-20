Названо имя мужчины, который был застрелен в Яффо

Опубликовано имя мужчины, который был накануне вечером застрелен в Яффо: это 60-летний Сами Уахаш, местный житель. По версии полиции, поводом для убийства стала семейная ссора. Сами был застрелен выстрелом в голову с близкого расстояния, когда сидел на скамейке на улице Олей Цион.

Расследование продолжается.

О задержании подозреваемых пока не сообщалось.