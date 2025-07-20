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Израиль

Названо имя мужчины, который был застрелен в Яффо

Криминал в арабском секторе
Полиция
Тель-Авив
время публикации: 20 июля 2025 г., 07:00 | последнее обновление: 20 июля 2025 г., 07:39
Названо имя мужчины, который был застрелен в Яффо
Пресс-служба полиции Израиля

Опубликовано имя мужчины, который был накануне вечером застрелен в Яффо: это 60-летний Сами Уахаш, местный житель. По версии полиции, поводом для убийства стала семейная ссора. Сами был застрелен выстрелом в голову с близкого расстояния, когда сидел на скамейке на улице Олей Цион.

Расследование продолжается.

О задержании подозреваемых пока не сообщалось.

Израиль
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// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 19 июля 2025

Убийство в Яффо, застрелен мужчина