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Израиль

На 44-й трассе был насмерть сбит мужчина, вышедший из неисправного автомобиля

Полиция
Мада
ДТП
Погибшие
время публикации: 20 июля 2025 г., 14:49 | последнее обновление: 20 июля 2025 г., 14:49
На 44-й трассе был насмерть сбит мужчина, вышедший из неисправного автомобиля
Пресс-служба МАДА

Днем 20 июля на 44-й трассе около поселка Кфар Урия (северо-западней Бейт-Шемеша) автомобиль сбил насмерть мужчину примерно 50 лет, вышедшего из машины, остановленной на обочине из-за технической неисправности.

В результате этой аварии была легко травмирована 38-летняя женщина. Она доставлена в иерусалимскую больницу "Адаса Эйн-Керем".

Полиция проводит расследование.

Израиль
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