На 44-й трассе был насмерть сбит мужчина, вышедший из неисправного автомобиля

Днем 20 июля на 44-й трассе около поселка Кфар Урия (северо-западней Бейт-Шемеша) автомобиль сбил насмерть мужчину примерно 50 лет, вышедшего из машины, остановленной на обочине из-за технической неисправности.

В результате этой аварии была легко травмирована 38-летняя женщина. Она доставлена в иерусалимскую больницу "Адаса Эйн-Керем".

Полиция проводит расследование.