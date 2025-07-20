Министр внутренних дел Арбель вторично подал в отставку

Министр внутренних дел Моше Арбель (ШАС) вторично подал письмо об увольнении из правительства.

Изначально Арбель подал письмо об увольнении 17 июля, однако позднее отозвал его. По словам Арбеля, ему надо было завершить несколько проектов. Одним из них стало утверждение оздоровительной программы Нацерета. Эта программа была утверждена на еженедельном заседании правительства. Вскоре после этого Арбель подал письмо об увольнении из правительства.

На данный момент из министров от партии ШАС лишь министр по делам религий Михаэль Малкиэли остается в должности. Все остальные министры и их заместители от данной партии подали в отставку.