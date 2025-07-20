x
20 июля 2025
|
последняя новость: 15:12
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
20 июля 2025
|
20 июля 2025
|
последняя новость: 15:12
20 июля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Министр внутренних дел Арбель вторично подал в отставку

ШАС
МВД
Правительство
время публикации: 20 июля 2025 г., 14:33 | последнее обновление: 20 июля 2025 г., 14:34
Министр внутренних дел Арбель вторично подал в отставку
Yonatan Sindel/Flash90

Министр внутренних дел Моше Арбель (ШАС) вторично подал письмо об увольнении из правительства.

Изначально Арбель подал письмо об увольнении 17 июля, однако позднее отозвал его. По словам Арбеля, ему надо было завершить несколько проектов. Одним из них стало утверждение оздоровительной программы Нацерета. Эта программа была утверждена на еженедельном заседании правительства. Вскоре после этого Арбель подал письмо об увольнении из правительства.

На данный момент из министров от партии ШАС лишь министр по делам религий Михаэль Малкиэли остается в должности. Все остальные министры и их заместители от данной партии подали в отставку.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 17 июля 2025

Моше Арбель подал в отставку с поста министра внутренних дел