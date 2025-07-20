x
20 июля 2025
|
последняя новость: 08:52
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
20 июля 2025
|
20 июля 2025
|
последняя новость: 08:52
20 июля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

ЦАХАЛ призвал жителей запада Дир аль-Балаха эвакуироваться в южные районы сектора Газы

Газа
Война "Железные мечи"
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 20 июля 2025 г., 08:52 | последнее обновление: 20 июля 2025 г., 08:56
ЦАХАЛ призвал жителей запада Дир аль-Балаха эвакуироваться в южные районы сектора Газы
Пресс-служба ЦАХАЛа

Глава пресс-службы ЦАХАЛа на арабском языке полковник Авихай Эдраи утром 20 июля опубликовал призыв к немедленной эвакуации населения из ряда районов на западе сектора Газы.

Предупреждение относится к жителям западных районов Дир аль-Балаха, центральная часть сектора Газы. Им настоятельно рекомендовано эвакуироваться в районе Аль-Мауаси, на западе Хан-Юниса.

Ожидается нанесение ЦАХАЛом ударов по целям на западе Дир аль-Балаха.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook