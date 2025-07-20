ЦАХАЛ призвал жителей запада Дир аль-Балаха эвакуироваться в южные районы сектора Газы

Глава пресс-службы ЦАХАЛа на арабском языке полковник Авихай Эдраи утром 20 июля опубликовал призыв к немедленной эвакуации населения из ряда районов на западе сектора Газы.

Предупреждение относится к жителям западных районов Дир аль-Балаха, центральная часть сектора Газы. Им настоятельно рекомендовано эвакуироваться в районе Аль-Мауаси, на западе Хан-Юниса.

Ожидается нанесение ЦАХАЛом ударов по целям на западе Дир аль-Балаха.