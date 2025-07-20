ЦАХАЛ: в Джабалии разрушены туннели террористов. Видео

Силы 401-й бронетанковой бригады "Иквот а-Барзель" в районе Джабалии, на севере сектора Газы, уничтожили несколько подземных туннелей, сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.

Общая протяженность уничтоженных туннелей – 2,7 км, средняя глубина – 20 м.

Кроме того, в Джабалии были разрушены сотни строений, которые использовали террористы, обнаружено много оружия, ликвидированы десятки боевиков.