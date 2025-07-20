Нападавшие на депутата Удэ в Нес-Ционе будут доставлены в суд
время публикации: 20 июля 2025 г., 09:16 | последнее обновление: 20 июля 2025 г., 09:16
В мировой суд в Ришон ле-Ционе доставят трех подозреваемых в нападении на автомобиль депутата Кнессета Аймана Удэ (ХАДАШ-ТААЛ) в Нес-Ционе, сообщает пресс-служба полиции. Суд должен принять решение о целесообразности продления срока содержания задержанных под стражей.
Задержанным могут быть предъявлены обвинения в нанесении ущерба и угрозах в адрес поллитика.
В субботу, 19 июля, когда депутат Кнессета Айман Удэ прибыл на демонстрацию в Нес-Ционе, десятки правых активистов начали плевать на лобовое стекло его автомобиля. Также они повредили стекло и кузов машины Удэ.
После сбора доказательств, изучения видеозаписей и процедуры опознания, были задержаны трое жителей Нес-Ционы.