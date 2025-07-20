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Израиль

Нападавшие на депутата Удэ в Нес-Ционе будут доставлены в суд

Полиция
Айман Удэ
Суд
Расследование
время публикации: 20 июля 2025 г., 09:16 | последнее обновление: 20 июля 2025 г., 09:16
Айман Удэ
David Cohen/Flash90

В мировой суд в Ришон ле-Ционе доставят трех подозреваемых в нападении на автомобиль депутата Кнессета Аймана Удэ (ХАДАШ-ТААЛ) в Нес-Ционе, сообщает пресс-служба полиции. Суд должен принять решение о целесообразности продления срока содержания задержанных под стражей.

Задержанным могут быть предъявлены обвинения в нанесении ущерба и угрозах в адрес поллитика.

В субботу, 19 июля, когда депутат Кнессета Айман Удэ прибыл на демонстрацию в Нес-Ционе, десятки правых активистов начали плевать на лобовое стекло его автомобиля. Также они повредили стекло и кузов машины Удэ.

После сбора доказательств, изучения видеозаписей и процедуры опознания, были задержаны трое жителей Нес-Ционы.

Израиль
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