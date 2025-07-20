Араб, совершивший вооруженное нападение в Иерусалиме, приговорен к 12 годам тюрьмы

Окружной суд в Иерусалиме приговорил Мурада Бараката (около 20 лет), совершившего вооруженное нападение в Иерусалиме 19 марта 2022 года, к 12 годам тюремного заключения и выплате компенсации потерпевшему в размере 70 тысяч шекелей.

Следствием было установлено, что 19 марта 2022 года, примерно в 9:30 утра, обвиняемый без видимой причины напал на мужчину примерно 35 лет, вышедшего на утреннюю пробежку недалеко от перекрестка улиц Хеврон, Хамад и Давид Ремез в Иерусалиме. Обвиняемый был вооружен ножом с лезвием длиной 20 см. Мужчина, на которого было совершено нападение, получил легкие ранения, но сумел вырвать нож из рук нападавшего. Прохожие помогли удерживать нападавшего до прибытия полиции.

Первоначально, в день происшествия, сообщалось о попытке теракта. Но в приговоре суда ничего не сказано о террористическом характере нападения.

Адвокат обвиняемого настаивал, что его подзащитный в день, когда он совершил нападение, находился в тяжелом психическом состоянии. Также адвокат отмечал, что его подзащитный был травмирован при задержании.