Ночью на юге и в центре Израиля были слышны взрывы: подрывы домов на севере Газы
время публикации: 20 июля 2025 г., 06:08 | последнее обновление: 20 июля 2025 г., 06:13
В ночь на 20 июля на юге и в центре Израиля были слышны взрывы в связи с подрывом зданий в Байт-Хануне, на севере сектора Газы.
ЦАХАЛ продолжает работы по созданию буферной зоны на севере и на востоке сектора Газы, разрушая здания, расположенные около границы с Израилем.
Источники в Газе сообщают, что зачастую для подрывов зданий военные используют специальных роботов.
Ссылки по теме