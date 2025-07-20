Ночью на юге и в центре Израиля были слышны взрывы: подрывы домов на севере Газы

В ночь на 20 июля на юге и в центре Израиля были слышны взрывы в связи с подрывом зданий в Байт-Хануне, на севере сектора Газы.

ЦАХАЛ продолжает работы по созданию буферной зоны на севере и на востоке сектора Газы, разрушая здания, расположенные около границы с Израилем.

Источники в Газе сообщают, что зачастую для подрывов зданий военные используют специальных роботов.