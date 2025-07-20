x
20 июля 2025
|
последняя новость: 07:41
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
20 июля 2025
|
20 июля 2025
|
последняя новость: 07:41
20 июля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Ночью на юге и в центре Израиля были слышны взрывы: подрывы домов на севере Газы

Газа
Война "Железные мечи"
ЦАХАЛ
время публикации: 20 июля 2025 г., 06:08 | последнее обновление: 20 июля 2025 г., 06:13
Ночью на юге и в центре Израиля были слышны взрывы: подрывы домов на севере Газы
Tsafrir Abayov/Flash90

В ночь на 20 июля на юге и в центре Израиля были слышны взрывы в связи с подрывом зданий в Байт-Хануне, на севере сектора Газы.

ЦАХАЛ продолжает работы по созданию буферной зоны на севере и на востоке сектора Газы, разрушая здания, расположенные около границы с Израилем.

Источники в Газе сообщают, что зачастую для подрывов зданий военные используют специальных роботов.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 20 июля 2025

653-й день войны: удары в Газе, операции в Иудее и Самарии