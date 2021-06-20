Минздрав распорядился вернуть в школах Модиина и Биньямины обязательное ношение масок

В связи со вспышками коронавируса в Биньямине и Модиине генеральный директор министерства здравоохранения профессор Хези Леви распорядился вернуть в школах этих городов обязательное ношение масок.

В распоряжении отмечается, что в масках следует быть на всей территории школы - как в классах, так и на открытом воздухе.

Напомним, накануне стало известно, что коронавирусом заразились десятки школьников в двух школах в Биньямине. Еще несколькими днями ранее вспышка коронавируса была зафиксирована в одной из школ Модиина.

Всего в этих городах выявлены не менее 60 зараженных школьников.