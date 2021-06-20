Минздрав распорядился вернуть в школах Модиина и Биньямины обязательное ношение масок
В связи со вспышками коронавируса в Биньямине и Модиине генеральный директор министерства здравоохранения профессор Хези Леви распорядился вернуть в школах этих городов обязательное ношение масок.
В распоряжении отмечается, что в масках следует быть на всей территории школы - как в классах, так и на открытом воздухе.
Напомним, накануне стало известно, что коронавирусом заразились десятки школьников в двух школах в Биньямине. Еще несколькими днями ранее вспышка коронавируса была зафиксирована в одной из школ Модиина.
Всего в этих городах выявлены не менее 60 зараженных школьников.
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// NEWSru.co.il // В Израиле // 19 июня 2021
45 учащихся школы "Крамим" в Биньямине заразились коронавирусом
45 учащихся школы "Крамим" в Биньямине заразились коронавирусом