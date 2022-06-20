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    В Израиле

    Пятые выборы за три года: Беннет, Лапид и Нетаниягу начинают предвыборные кампании

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    Пятые выборы за три года: Беннет, Лапид и Нетаниягу начинают предвыборные кампании
    Photo by Olivier Fitoussi/Flash90

    Вечером в понедельник, 20 июня, премьер-министр Нафтали Беннет и сменный премьер-министр Яир Лапид сделали совместное заявление, в котором прокомментировали решение распустить Кнессет 24-го созыва.

    "Это нелегкий для меня час. Решение создать нынешнее правительство было одним из самых сложных, но и одним из самых сионистских", – сказал Беннет. Он перечислил достижения своего правительства и отметил, что решение распустить Кнессет было принято им после того, как стало ясно, что нет возможности продлить действие израильских законов в Иудее и Самарии. "Мне стало ясно, что нет шансов избежать серьезного ущерба нашей безопасности и конституционного хаоса", – заявил Беннет. Напомним, что в связи с роспуском Кнессета действие закона автоматически продлевается на пять месяцев.

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    Сменный премьер-министр Яир Лапид, который в ближайшее время станет действующим премьер-министром Израиля на весь переходный период, заявил в свою очередь, что высоко ценит премьер-министра Нафтали Беннета. "Это очень важный лидер еврейского народа, и я уверен, что мы еще будем работать вместе", – сказал Лапид.

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    После лидеров распадающейся коалиции свое заявление сделал глава оппозиции Биньямин Нетаниягу. "Сегодня люди улыбаются, так как мы избавляемся от худшего в истории государства правительства", – сказал Биньямин Нетаниягу. Он добавил, что не исключает возможности создания альтернативного правительства в действующем Кнессете, однако готовится к выборам. "Я не войду в коалицию с Мансуром Аббасом. Гидеон Саар отказывался входить в коалицию со мной, но готов на союз с "Мусульманскими братьями", – заявил Нетаниягу.

    О своем решении инициировать роспуск Кнессета, премьер-министр Беннет сообщил главам коалиционных партий примерно в 18:00. В ходе встречи, состоявшейся в канцелярии главы правительства в Кнессете, лидеры МЕРЕЦ И РААМ пытались убедить Беннета не спешить с этим заявлением, однако глава правительства ответил, что все попытки спасти и стабилизировать коалицию исчерпаны. Ранее Беннет встречался с депутатом Ниром Орбахом, который однозначно заявил, что на следующей неделе проголосует за роспуск Кнессета.

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    В настоящий момент предположительная дата выборов в Кнессет 25-го созыва: 25 октября 2022 года. Это будут пятые выборы в Кнессет за три с половиной года.

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    Правительство Беннета-Лапида было приведено к присяге 13 июня 2021 года. Таким образом, Нафтали Беннет станет премьер-министром, который занимал этот пост меньше всего времени.

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    Ссылки по теме
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 20 Июня 2022
    СМИ: Нафтали Беннет и Яир Лапид приняли решение о роспуске Кнессета
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