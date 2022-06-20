СМИ: Нафтали Беннет и Яир Лапид приняли решение о роспуске Кнессета

Премьер-министр Нафтали Беннет и сменный глава правительства Яир Лапид приняли решение о роспуске Кнессета 24-го созыва и проведении досрочных выборов. Согласно опубликованной информации, это решение было инициировано премьер-министром Нафтали Беннетом. В беседах с приближенными Беннет заявил, что исчерпаны попытки стабилизировать коалицию, и оптимальным выходом из сложившегося положения является проведение досрочных выборов.

По соглашению между Беннетом и Лапидом, в период предвыборной кампании и до формирования нового правительства пост премьер-министра будет занимать Яир Лапид.

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В политических кругах полагают, что главным поводом к решению о роспуске Кнессета стала неспособность правительства утвердить закон о продлении действия израильского законодательства в Иудее и Самарии. После роспуска Кнессета этот закон, срок действия которого истекает 1 июля, будет автоматически продлен на пять месяцев.

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Выборы должны состояться через 90 дней после роспуска Кнессета. Таким образом, шанс на их проведение до осенних праздников, которые начинаются 24 сентября, крайне низкие.

В настоящий момент Беннет беседует с главами парламентских фракций.

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В 20:00 Беннет и Лапид выступят с совместным заявлением.