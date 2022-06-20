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    В Израиле

    Ганц: у Израиля имеется план "мощного ответа" на возможные теракты в Турции

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    Ганц: у Израиля имеется план
    Photo by Avshalom Sassoni/Flash90

    Министр обороны Бени Ганц на парламентской комиссии по иностранным делам и обороны вновь обратился к израильским туристам, находящимся в Турции, с требованием вернуться домой. "Я призываю граждан Израиля прислушаться к предупреждениям".

    Вместе с тем министр обороны рассказал, что Израиль подготовил "мощный ответ" на возможные атаки на израильские объекты в Турции. По его словам, этот план будет активирован в том случае, если пострадают граждане Израиля.

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    Глава правительства Нафтали Беннет объявил, что усилия Израиля и Турции по предотвращению иранских атак на израильских граждан и израильские объекты, приносят результаты. В беседе с журналистами Беннет сказал: "Мы предотвратили ряд терактов и арестовали нескольких террористов на турецкой земле". Но глава правительства Израиля не стал уточнять, являются ли задержанные гражданами Турции или Ирана.

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    Нафтали Беннет также отметил, что власти Ирана должны знать, что "правила игры изменились. Всякий, кто попытается атаковать нас, будет сам атакован. Мы продолжим раскрывать истинное лицо Ирана, и реагировать в полную силу. Прошли времена, когда государство, финансирующее террор, вооружающее и подготавливающее террористов, уходило от ответственности. Тот, кто заказывает террор, тот платит", - заявил он.

    13 июля Управление по борьбе с террором при Совете национальной безопасности (МАЛАЛ) призвало израильских граждан отказаться от поездок в Стамбул, если в этом нет жизненной необходимости. В этот же день уровень террористической угрозы в Стамбуле был поднят до самого высокого, четвертого, уровня.

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    В других регионах Турции действует "третий уровень угрозы", при котором израильским гражданам рекомендуется избегать их посещения.

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    16 июня, Управление по борьбе с террором при Совете национальной безопасности опубликовало подробные инструкции для тех, кто все еще находится в Стамбуле (несмотря на рекомендацию немедленно вернуться в Израиль).

    – Поддерживайте связь с родными, оставшимися в Израиле, которые в случае необходимости, могут помочь найти вас. Сообщите им данные гостиницы, запланированных экскурсиях, перелетах. В случае непредвиденных событий во время пребывания за границей, могут возникнуть проблемы со связью. Пожалуйста, свяжитесь сами с родными и сообщите им о своей ситуации.

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    – Избегайте израильской символики в одежде и аксессуарах. Не привлекайте к себе внимание, избегайте посещения "мест скопления израильтян", в том числе популярных у израильтян ресторанов, гостиниц, развлекательных и туристических объектов.

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    – С подозрением относитесь "к выгодным" предложениям, когда это касается услуг гида или организованных экскурсий, которые могут оказаться приманкой для израильских туристов. С особой осторожностью относитесь к таким предложениям, опубликованным в социальных сетях или мессенджерах.

    – Будьте осторожны при выборе транспортного средства или такси. Остерегайтесь случайных таксистов и водителей, настойчиво предлагающих свои услуги.

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    – Не сообщайте в социальных сетях о том, где вы находитесь и какие у вас планы, с тем чтобы затруднить сбор информации о вас в интернете. Мы рекомендуем рассказать о поездке после возвращения в Израиль.

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    – Во время пребывания в гостинице закрывайте дверь в свой номер на замок. Не открывайте ее незнакомым людям, которые могут представляться курьерами, уборщицами и т.д.

    – В лобби гостиницы и в общественных зонах обращайте внимание на необычные и подозрительные действия других людей.

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    – В чрезвычайных случаях обращайтесь в местную полицию, а в экстренных – в штаб по чрезвычайным ситуациям в Израиле по телефону +972-25303155.

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