Ганц: у Израиля имеется план "мощного ответа" на возможные теракты в Турции

Министр обороны Бени Ганц на парламентской комиссии по иностранным делам и обороны вновь обратился к израильским туристам, находящимся в Турции, с требованием вернуться домой. "Я призываю граждан Израиля прислушаться к предупреждениям".

Вместе с тем министр обороны рассказал, что Израиль подготовил "мощный ответ" на возможные атаки на израильские объекты в Турции. По его словам, этот план будет активирован в том случае, если пострадают граждане Израиля.

adv_11 incontent_1

Глава правительства Нафтали Беннет объявил, что усилия Израиля и Турции по предотвращению иранских атак на израильских граждан и израильские объекты, приносят результаты. В беседе с журналистами Беннет сказал: "Мы предотвратили ряд терактов и арестовали нескольких террористов на турецкой земле". Но глава правительства Израиля не стал уточнять, являются ли задержанные гражданами Турции или Ирана.

adv_12 m_ar_1

Нафтали Беннет также отметил, что власти Ирана должны знать, что "правила игры изменились. Всякий, кто попытается атаковать нас, будет сам атакован. Мы продолжим раскрывать истинное лицо Ирана, и реагировать в полную силу. Прошли времена, когда государство, финансирующее террор, вооружающее и подготавливающее террористов, уходило от ответственности. Тот, кто заказывает террор, тот платит", - заявил он.

13 июля Управление по борьбе с террором при Совете национальной безопасности (МАЛАЛ) призвало израильских граждан отказаться от поездок в Стамбул, если в этом нет жизненной необходимости. В этот же день уровень террористической угрозы в Стамбуле был поднят до самого высокого, четвертого, уровня.

adv_13 incontent_2

В других регионах Турции действует "третий уровень угрозы", при котором израильским гражданам рекомендуется избегать их посещения.

adv_14 m_ar_2

16 июня, Управление по борьбе с террором при Совете национальной безопасности опубликовало подробные инструкции для тех, кто все еще находится в Стамбуле (несмотря на рекомендацию немедленно вернуться в Израиль).

– Поддерживайте связь с родными, оставшимися в Израиле, которые в случае необходимости, могут помочь найти вас. Сообщите им данные гостиницы, запланированных экскурсиях, перелетах. В случае непредвиденных событий во время пребывания за границей, могут возникнуть проблемы со связью. Пожалуйста, свяжитесь сами с родными и сообщите им о своей ситуации.

adv_15 incontent_3

– Избегайте израильской символики в одежде и аксессуарах. Не привлекайте к себе внимание, избегайте посещения "мест скопления израильтян", в том числе популярных у израильтян ресторанов, гостиниц, развлекательных и туристических объектов.

adv_16 m_ar_3

– С подозрением относитесь "к выгодным" предложениям, когда это касается услуг гида или организованных экскурсий, которые могут оказаться приманкой для израильских туристов. С особой осторожностью относитесь к таким предложениям, опубликованным в социальных сетях или мессенджерах.

– Будьте осторожны при выборе транспортного средства или такси. Остерегайтесь случайных таксистов и водителей, настойчиво предлагающих свои услуги.

adv_17 incontent_4

– Не сообщайте в социальных сетях о том, где вы находитесь и какие у вас планы, с тем чтобы затруднить сбор информации о вас в интернете. Мы рекомендуем рассказать о поездке после возвращения в Израиль.

adv_18 m_ar_4

– Во время пребывания в гостинице закрывайте дверь в свой номер на замок. Не открывайте ее незнакомым людям, которые могут представляться курьерами, уборщицами и т.д.

– В лобби гостиницы и в общественных зонах обращайте внимание на необычные и подозрительные действия других людей.

adv_19 incontent_5

– В чрезвычайных случаях обращайтесь в местную полицию, а в экстренных – в штаб по чрезвычайным ситуациям в Израиле по телефону +972-25303155.