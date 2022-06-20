Ганц: у Израиля имеется план "мощного ответа" на возможные теракты в Турции
Министр обороны Бени Ганц на парламентской комиссии по иностранным делам и обороны вновь обратился к израильским туристам, находящимся в Турции, с требованием вернуться домой. "Я призываю граждан Израиля прислушаться к предупреждениям".
Вместе с тем министр обороны рассказал, что Израиль подготовил "мощный ответ" на возможные атаки на израильские объекты в Турции. По его словам, этот план будет активирован в том случае, если пострадают граждане Израиля.
Глава правительства Нафтали Беннет объявил, что усилия Израиля и Турции по предотвращению иранских атак на израильских граждан и израильские объекты, приносят результаты. В беседе с журналистами Беннет сказал: "Мы предотвратили ряд терактов и арестовали нескольких террористов на турецкой земле". Но глава правительства Израиля не стал уточнять, являются ли задержанные гражданами Турции или Ирана.
Нафтали Беннет также отметил, что власти Ирана должны знать, что "правила игры изменились. Всякий, кто попытается атаковать нас, будет сам атакован. Мы продолжим раскрывать истинное лицо Ирана, и реагировать в полную силу. Прошли времена, когда государство, финансирующее террор, вооружающее и подготавливающее террористов, уходило от ответственности. Тот, кто заказывает террор, тот платит", - заявил он.
13 июля Управление по борьбе с террором при Совете национальной безопасности (МАЛАЛ) призвало израильских граждан отказаться от поездок в Стамбул, если в этом нет жизненной необходимости. В этот же день уровень террористической угрозы в Стамбуле был поднят до самого высокого, четвертого, уровня.
В других регионах Турции действует "третий уровень угрозы", при котором израильским гражданам рекомендуется избегать их посещения.
16 июня, Управление по борьбе с террором при Совете национальной безопасности опубликовало подробные инструкции для тех, кто все еще находится в Стамбуле (несмотря на рекомендацию немедленно вернуться в Израиль).
– Поддерживайте связь с родными, оставшимися в Израиле, которые в случае необходимости, могут помочь найти вас. Сообщите им данные гостиницы, запланированных экскурсиях, перелетах. В случае непредвиденных событий во время пребывания за границей, могут возникнуть проблемы со связью. Пожалуйста, свяжитесь сами с родными и сообщите им о своей ситуации.
– Избегайте израильской символики в одежде и аксессуарах. Не привлекайте к себе внимание, избегайте посещения "мест скопления израильтян", в том числе популярных у израильтян ресторанов, гостиниц, развлекательных и туристических объектов.
– С подозрением относитесь "к выгодным" предложениям, когда это касается услуг гида или организованных экскурсий, которые могут оказаться приманкой для израильских туристов. С особой осторожностью относитесь к таким предложениям, опубликованным в социальных сетях или мессенджерах.
– Будьте осторожны при выборе транспортного средства или такси. Остерегайтесь случайных таксистов и водителей, настойчиво предлагающих свои услуги.
– Не сообщайте в социальных сетях о том, где вы находитесь и какие у вас планы, с тем чтобы затруднить сбор информации о вас в интернете. Мы рекомендуем рассказать о поездке после возвращения в Израиль.
– Во время пребывания в гостинице закрывайте дверь в свой номер на замок. Не открывайте ее незнакомым людям, которые могут представляться курьерами, уборщицами и т.д.
– В лобби гостиницы и в общественных зонах обращайте внимание на необычные и подозрительные действия других людей.
– В чрезвычайных случаях обращайтесь в местную полицию, а в экстренных – в штаб по чрезвычайным ситуациям в Израиле по телефону +972-25303155.