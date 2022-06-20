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    В Израиле

    "Политика успокоения": Ганц приостановил разрушение дома одного из убийц охранника Вячеслава Голева

    время публикации: | последнее обновление:
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    Бени Ганц и Вячеслав Голев
    Olivier Fitoussi/Flash90 и личный блог В.Голева

    Министр обороны Бени Ганц приказал командованию Армии обороны Израиля остановить запланированную операцию по сносу дома одного из двух террористов, убивших несколько месяцев назад израильтянина Вячеслава Голева около въезда в Ариэль, сообщает сайт Ynet.

    В публикации сказано, что решение принято в рамках "политики успокоения".

    Напомним, что 8 июня Высший суд справедливости Израиля (БАГАЦ) отклонил ходатайства, поданные семьями террористов Яхьи Мераи и Юсуфа Аси, убивших 29 апреля Вячеслава Голева около въезда в Ариэль. Семьи террористов пытались добиться отмены решения о сносе их домов.

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    Дома семей террористов в деревне Карауат Бани Хасан (около Сальфита) были размечены для последующего разрушения 1 мая, вскоре после задержания Яхьи Мераи и Юсуфа Аси.

    23-летний Вячеслав Голев, находившийся на блокпосту около Ариэля 29 апреля 2022 года, погиб, прикрыв собой свою невесту, когда террористы обстреляли их и скрылись. Террористы были задержаны 30 апреля в деревне Карауат Бани Хасан. Они не оказали сопротивления.

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