Операция ЦАХАЛа в Газе в ночь на 20 июня: удары по целям в секторе
В ночь на 20 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжала действовать в секторе Газы. Информация о ходе боевых действий ночью поступала исключительно от источников в Газе.
Минувшей ночью ЦАХАЛ наносил удары по целям на севере, в центре и на юге сектора Газы. Интенсивность боевых действий ниже, чем прошлой ночью.
На севере сектора: ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по двум целям в городе Газа; израильская артиллерия обстреливала цели в квартале Зайтун, расположенном на юго-востоке города Газа.
В центре сектора: ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по дому семьи Джадалла в районе Аль-Хасайна, к западу от Нусейрата, есть убитые и раненые.
На юге сектора: артиллерия ЦАХАЛа обстреливала цели в центре и на западе Рафаха.
ЦАХАЛ пока не дает комментариев по поводу боевых действий в Газе 20 июня.