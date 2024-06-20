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Израиль

Операция ЦАХАЛа в Газе в ночь на 20 июня: удары по целям в секторе

время публикации: 20 июня 2024 г., 06:07 | последнее обновление: 20 июня 2024 г., 06:12
Операция ЦАХАЛа в Газе в ночь на 20 июня: удары по целям в секторе
Abed Rahim Khatib/Flash90

В ночь на 20 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжала действовать в секторе Газы. Информация о ходе боевых действий ночью поступала исключительно от источников в Газе.

Минувшей ночью ЦАХАЛ наносил удары по целям на севере, в центре и на юге сектора Газы. Интенсивность боевых действий ниже, чем прошлой ночью.

На севере сектора: ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по двум целям в городе Газа; израильская артиллерия обстреливала цели в квартале Зайтун, расположенном на юго-востоке города Газа.

В центре сектора: ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по дому семьи Джадалла в районе Аль-Хасайна, к западу от Нусейрата, есть убитые и раненые.

На юге сектора: артиллерия ЦАХАЛа обстреливала цели в центре и на западе Рафаха.

ЦАХАЛ пока не дает комментариев по поводу боевых действий в Газе 20 июня.

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// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 20 июня 2024

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