Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в четверг, 20 июня, температура существенно не изменится и будет выше среднесезонной, особенно во внутренних и горных районах. Переменная облачность.

В Иерусалиме – 24-32 градусов, в Тель-Авиве – 21-30, в Хайфе – 23-26, в Эйлате – 29-43, в Беэр-Шеве – 20-35, в Мицпе-Рамоне – 24-32, на побережье Мертвого моря – 28-37, в Ашкелоне и Ашдоде – 22-27, в Ариэле – 23-31, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 25-38, на Голанских высотах – 21-38.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 28-29 градусов, высота волн – 50-70 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северо-западный ветер (до 15 км/ч), в районе Хайфы – северо-западный (до 15 км/ч), в районе озера Кинерет – западный (до 20 км/ч), в районе Эйлатского залива – северный (до 20 км/ч).

В пятницу-воскресенье температура немного понизится, но будет жарко.