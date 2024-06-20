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Израиль

Операция ЦАХАЛа в Газе: ликвидирован командир "Нухбы", участвовавший в нападении 7 октября. Видео

время публикации: 20 июня 2024 г., 11:01 | последнее обновление: 20 июня 2024 г., 11:06
Операция ЦАХАЛа в Газе: ликвидирован командир "Нухбы", участвовавший в нападении 7 октября. Видео
Пресс-служба ЦАХАЛа

Силы 99-й и 162-й дивизий при поддержке ВВС и ВМС ЦАХАЛа продолжают наземную операцию в Газе, действуя в центре и на юге сектора.

На севере сектора Газы, в районе Байт-Хануна, в результате точечного авиаудара был ликвидирован один из командиров "Нухбы" (спецназ ХАМАСа) Ахмад Хасан Салми ас-Суарха, участвовавший в нападении на Израиль 7 октября 2023 года. ЦАХАЛ подчеркивает, что ликвидация была осуществлена после длительной слежки, которую вели бойцы 414-го разведывательного подразделения, ни один мирный житель не пострадал.

Силы 99-й дивизии продолжают действовать в центре сектора Газы. За последние сутки была ликвидирована минометная позиция, откуда обстреливали израильских военных. Уничтожены двое боевиков.

Силы 162-й дивизии продолжают действовать в Рафиахе. За последние сутки были ликвидированы несколько боевиков. Обнаружены и уничтожены ракетные установки.

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