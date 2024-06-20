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Израиль

Умер израильтянин, на которого было совершено нападение возле Калькилии

время публикации: 20 июня 2024 г., 20:50 | последнее обновление: 20 июня 2024 г., 20:50
Умер израильтянин, на которого было совершено нападение возле Калькилии
Wikipedia.org. Фото: Daniel Ventura

Пресс-служба правоохранительных органов сообщила о смерти 78-летнего израильтянина, на которого было совершено нападение у въезда в Калькилию. В розыске убийц израильтянина вместе с полицией участвует армия.

По данным предварительного расследования, группа преступников на въезде в Калькилию силой вытащила израильтянина из его машины и избила. Нападавшие скрылись на похищенном автомобиле.

Раненого мужчину обнаружил другой израильтянин, проезжавший мимо. Раненый потерял сознание только после того, как его доставили на КПП "Элиягу". Он был доставлен в больницу в критическом состоянии.

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