Умер израильтянин, на которого было совершено нападение возле Калькилии

Пресс-служба правоохранительных органов сообщила о смерти 78-летнего израильтянина, на которого было совершено нападение у въезда в Калькилию. В розыске убийц израильтянина вместе с полицией участвует армия.

По данным предварительного расследования, группа преступников на въезде в Калькилию силой вытащила израильтянина из его машины и избила. Нападавшие скрылись на похищенном автомобиле.

Раненого мужчину обнаружил другой израильтянин, проезжавший мимо. Раненый потерял сознание только после того, как его доставили на КПП "Элиягу". Он был доставлен в больницу в критическом состоянии.