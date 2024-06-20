У пожилого израильтянина отобрали автомобиль в районе Калькилии, он без сознания
время публикации: 20 июня 2024 г., 14:06 | последнее обновление: 20 июня 2024 г., 14:27
Днем 20 июня на КПП "Элиягу" в Самарии был доставлен мужчина примерно 70 лет в бессознательном состоянии. Были вызваны парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом". Они реанимируют пострадавшего.
По предварительным данным полиции, мужчина заехал на автомобиле в Калькилию, его ограбили, машину отобрали.
На месте происшествия находятся полиция и силы ЦАХАЛа.