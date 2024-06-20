У пожилого израильтянина отобрали автомобиль в районе Калькилии, он без сознания

Днем 20 июня на КПП "Элиягу" в Самарии был доставлен мужчина примерно 70 лет в бессознательном состоянии. Были вызваны парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом". Они реанимируют пострадавшего.

По предварительным данным полиции, мужчина заехал на автомобиле в Калькилию, его ограбили, машину отобрали.

На месте происшествия находятся полиция и силы ЦАХАЛа.