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Израиль

У пожилого израильтянина отобрали автомобиль в районе Калькилии, он без сознания

время публикации: 20 июня 2024 г., 14:06 | последнее обновление: 20 июня 2024 г., 14:27
На КПП "Элиягу" в Самарии
Wikipedia.org. Фото: Daniel Ventura

Днем 20 июня на КПП "Элиягу" в Самарии был доставлен мужчина примерно 70 лет в бессознательном состоянии. Были вызваны парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом". Они реанимируют пострадавшего.

По предварительным данным полиции, мужчина заехал на автомобиле в Калькилию, его ограбили, машину отобрали.

На месте происшествия находятся полиция и силы ЦАХАЛа.