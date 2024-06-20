23 июня больницы и поликлиники на час прекратят работу в знак протеста против полицейского насилия

Израильская медицинская организация сообщила, что в ближайшее воскресенье, 23 июня, в знак протеста против полицейского насилия в отношении врачей во время демонстраций на час будет остановлена работа всех больниц и поликлиник.

В сообщении ассоциации говорится: "Недавно мы стали свидетелями насилия со стороны полиции в отношении врачей, оказывающих медицинскую помощь пострадавшим. К нашему сожалению, мы стали свидетелями двух случаев, когда в результате действий полиции, нарушившей все протоколы и инструкции, пострадали двое врачей, на которых были красные жилеты "врачей при исполнении обязанностей".

Профсоюз врачей сообщил, что возможность проведения забастовки обсуждалась еще две недели назад после первого случая насилия в отношении врача на демонстрации. Тогда было принято решение дождаться результатов расследования в надежде, что подобное больше не повторится. "К сожалению, не прошло и недели, как мы вновь стали свидетелями серьезной травмы, полученной врачом из группы медиков, дежуривших на демонстрации", - говорится в сообщении ассоциации.

В воскресенье профсоюзные комитеты во всех больницах и поликлиниках проведут митинги.