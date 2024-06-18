Столкновения в Иерусалиме между полицией и демонстрантами: 9 задержанных, трое получили травмы

В понедельник, 17 июня, десятки тысяч человек приняли участие в демонстрации возле здания Кнессета, требуя отставки правительства и проведения досрочных выборов. После окончания митинга часть из его участников направились к дому главы правительства Биньямина Нетаниягу на улице Аза.

После того, как несколько тысяч человек прорвались через полицейские заграждения начались столкновения между силовиками и демонстрантами. На дороге ведущей к дому Нетаниягу был разведен костер. Полиция использовала водометы для разгона толпы.

Как и во время предыдущих массовых антиправительственных выступлений в социальных сетях публикуются видео, на которых, по мнению демонстрантов, запечатлены случаи насилия и непропорциональной силы со стороны сотрудников полиции.

Согласно сообщениям в СМИ, в результате применения полицией водометов пострадали трое демонстрантов. 63-летнюю женщину струей воды отбросило к стене, и она, ударившись, получила серьезные травмы. До приезда "скорой" пострадавшей начала оказывать первую помощь врач, участвовавшая в демонстрации, ей струя попала в глаз, травмировав его. Еще одного мужчину струя воды сбила с ног и, упав, он потерял сознание.

Пресс-служба правоохранительных органов передала, что после окончания согласованного заранее митинга возле Кнессета, демонстранты прорвались через первую линий заграждений на улице Аза, и попытались подойти к дому главы правительства, но вторую линию заграждений им преодолеть не удалось. Полиция приступила к активным действиям после того, как демонстранты нарушили достигнутые ранее соглашения, а также в нарушение постановления БАГАЦа попытались приблизиться к дому выборного лица. На этом этапе мероприятие было объявлено незаконным.

Полиция сообщила о задержании девяти человек. Несколько сотрудников полиции получили в столкновениях легкие травмы.

Пресс-служба правоохранительных органов также заявила, что блогеры и "политические интересанты" вновь пытаются придать легитимность действиям участников беспорядков, игнорируя то, что те нарушают закон и правопорядок.