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Действия ЦАХАЛа в Иудее и Самарии в ночь на 20 июня: операции в районах Рамаллы, Тубаса, Хеврона

время публикации: 20 июня 2024 г., 06:25 | последнее обновление: 20 июня 2024 г., 06:27
Действия ЦАХАЛа в Иудее и Самарии в ночь на 20 июня: операции в районах Рамаллы, Тубаса, Хеврона
Пресс-служба ЦАХАЛа

Cилы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛа) продолжают операции в Иудее и Самарии с целью предотвращения новых терактов и задержания или нейтрализации активистов террористических организаций.

Источники в ПА сообщают, что израильские военные в ночь на 20 июня действовали около Дженина (в Аль-Ирке), около Рамаллы (в Аль-Бире, Байт-Сире), около Шхема (в Тале), около Туль-Карема (в Нур аш-Шамсе), около Тубаса (в Аль-Фараа), около Хеврона (в Дуре, Сурифе, Байт-Уммаре).

Происходили вооруженные столкновения. В Нур аш-Шамсе ЦАХАЛ предпринял попытку ликвидации боевика при помощи беспилотника. Были слышны взрывы в Аль-Фараа.

О пострадавших среди израильских военных в Иудее и Самарии минувшей ночью официальных сведений нет.

Задержаны подозреваемые. Общее число задержанных по подозрению в террористической деятельности уточняется.

ЦАХАЛ пока не комментирует события в Иудее и Самарии, происходившие в ночь на 20 июня.

Пограничная полиция действовала в Кафр-Акабе, к северу от Иерусалима.