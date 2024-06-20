Действия ЦАХАЛа в Иудее и Самарии в ночь на 20 июня: операции в районах Рамаллы, Тубаса, Хеврона

Cилы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛа) продолжают операции в Иудее и Самарии с целью предотвращения новых терактов и задержания или нейтрализации активистов террористических организаций.

Источники в ПА сообщают, что израильские военные в ночь на 20 июня действовали около Дженина (в Аль-Ирке), около Рамаллы (в Аль-Бире, Байт-Сире), около Шхема (в Тале), около Туль-Карема (в Нур аш-Шамсе), около Тубаса (в Аль-Фараа), около Хеврона (в Дуре, Сурифе, Байт-Уммаре).

Происходили вооруженные столкновения. В Нур аш-Шамсе ЦАХАЛ предпринял попытку ликвидации боевика при помощи беспилотника. Были слышны взрывы в Аль-Фараа.

О пострадавших среди израильских военных в Иудее и Самарии минувшей ночью официальных сведений нет.

Задержаны подозреваемые. Общее число задержанных по подозрению в террористической деятельности уточняется.

ЦАХАЛ пока не комментирует события в Иудее и Самарии, происходившие в ночь на 20 июня.

Пограничная полиция действовала в Кафр-Акабе, к северу от Иерусалима.