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Израиль

Спецоперации в Иудее и Самарии: задержаны девять подозреваемых

время публикации: 20 июня 2024 г., 13:44 | последнее обновление: 20 июня 2024 г., 13:44
Спецоперации в Иудее и Самарии: задержаны девять подозреваемых
Пресс-служба ЦАХАЛа

20 июня силы ЦАХАЛа, сотрудники общей службы безопасности (ШАБАК) и бойцы пограничной полиции (МАГАВ) задержали девять подозреваемых в террористической деятельности в Иудее и Самарии. Задержанные переданы для допросов следователям ШАБАКа.

Операции проводились в Дженине, Байт-Сире, Сурифе, Кафр-Акабе. Конфискованы оружие и боеприпасы.

Происходили столкновения. О пострадавших с израильской стороны не сообщается.

С начала войны (7.10.2023) на территории Палестинской автономии были задержаны более 4150 подозреваемых в терроре, более 1750 из них связаны с террористической организацией ХАМАС.

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