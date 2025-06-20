Командование тыла оставило действующие на данный момент инструкции без изменений
В соответствии с оценкой ситуации в сфере безопасности, Командованием тыла принято решение оставить без изменения действующие на данный момент инструкции. Эти указания действительны до субботы, 21 июня, 21:00.
Вся территория Израиля (за исключением районов с особыми указаниями: приграничные районы с Ливаном, северная часть Голан, южная часть Голан, долина Бейт-Шеан, Иорданская долина, Мертвое море, Арава, Эйлат и районы вокруг Газы) – переход от строгих ограничений к ограниченной деятельности:
Учебные учреждения – запрещено проводить учебные мероприятия (за исключением указанных исключений).
Собрания – разрешено собираться до 30 человек при условии возможности добраться до стандартного защищённого помещения в отведённое время.
Рабочие места – разрешена работа в местах, откуда можно добраться до стандартного защищённого помещения в отведённое время.
Пляжи закрыты.
Районы с особыми указаниями: приграничные районы с Ливаном и Сирией, северная часть Голан, южная часть Голан, долина Бейт-Шеан (за исключением населённых пунктов, указанных в исключениях), Иорданская долина, Мёртвое море, Арава, Эйлат и районы вокруг Газы – переход от строгих ограничений к частичной деятельности.
Учебные учреждения – запрещено проводить учебные мероприятия (за исключением указанных исключений) и согласно инструкциям командования Северного и Южного округа.
Собрания – до 50 человек на открытой местности и до 100 человек в помещении, при условии возможности добраться до стандартного убежища вовремя.
Рабочие места – разрешена деятельность в местах, откуда можно вовремя добраться до стандартного защищённого помещения.
Пляжи закрыты.