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Израиль

Командование тыла оставило действующие на данный момент инструкции без изменений

Пресс-служба ЦАХАЛа
Война с Ираном
время публикации: 20 июня 2025 г., 18:35 | последнее обновление: 20 июня 2025 г., 18:50
Командование тыла оставило действующие на данный момент инструкции без изменений
Пресс-служба ЦАХАЛа

В соответствии с оценкой ситуации в сфере безопасности, Командованием тыла принято решение оставить без изменения действующие на данный момент инструкции. Эти указания действительны до субботы, 21 июня, 21:00.

Вся территория Израиля (за исключением районов с особыми указаниями: приграничные районы с Ливаном, северная часть Голан, южная часть Голан, долина Бейт-Шеан, Иорданская долина, Мертвое море, Арава, Эйлат и районы вокруг Газы) – переход от строгих ограничений к ограниченной деятельности:

Учебные учреждения – запрещено проводить учебные мероприятия (за исключением указанных исключений).

Собрания – разрешено собираться до 30 человек при условии возможности добраться до стандартного защищённого помещения в отведённое время.

Рабочие места – разрешена работа в местах, откуда можно добраться до стандартного защищённого помещения в отведённое время.

Пляжи закрыты.

Районы с особыми указаниями: приграничные районы с Ливаном и Сирией, северная часть Голан, южная часть Голан, долина Бейт-Шеан (за исключением населённых пунктов, указанных в исключениях), Иорданская долина, Мёртвое море, Арава, Эйлат и районы вокруг Газы – переход от строгих ограничений к частичной деятельности.

Учебные учреждения – запрещено проводить учебные мероприятия (за исключением указанных исключений) и согласно инструкциям командования Северного и Южного округа.

Собрания – до 50 человек на открытой местности и до 100 человек в помещении, при условии возможности добраться до стандартного убежища вовремя.

Рабочие места – разрешена деятельность в местах, откуда можно вовремя добраться до стандартного защищённого помещения.

Пляжи закрыты.

Израиль
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