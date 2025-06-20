8-й день войны с Ираном: ЦАХАЛ атакует военные объекты

Армия обороны Израиля 13-19 июня атаковала более 1000 целей на территории Ирана – в основном, удары наносились по военным и ядерным объектам. На западе Ирана уничтожено множество ракетных установок, установлен контроль над воздушным пространством. В результате серии точечных ударов было ликвидировано высшее командование КСИР, иранской армии и разведки, также были убиты девять ученых-ядерщиков. Иран заявляет о сотнях убитых и тысячах раненых на своей территории в первые дни войны.

Цель военной операции, получившей название "Народ как лев" (или "Восстающий лев"): нанесение критического ущерба ядерному и ракетному потенциалу Ирана.

Иран отвечает ударами с применением БПЛА и ракет. Была атакована больница "Сорока" в Беэр-Шеве. Некоторые ракеты упали в жилых районах в Тель-Авиве, Рамат-Гане, Бней-Браке, Ришон ле-Ционе, Бат-Яме, Холоне, Тамре, Хайфе, Петах-Тикве и других населенных пунктах. Не менее 24 погибших, сотни раненых.

Сводка 7-го дня войны по ссылке.

Идет восьмой день войны.

8-Й ДЕНЬ ВОЙНЫ. ОБРАТНАЯ ХРОНОЛОГИЯ СОБЫТИЙ

03:00

Иранские СМИ сообщают о гибели нескольких военнослужащих "Корпуса стражей исламской революции" в результате удара израильского беспилотника по базе КСИР в регионе Бустан-Абад на северо-западе Ирана, в провинции Восточный Азербайджан.

Вновь прозвучала тревога в районе Мертвого моря. Зафиксировано проникновение БПЛА. Вскоре было объявлено, что еще два беспилотника сбиты.

02:00

В районе гостиниц Мертвого моря прозвучала тревога "Цева адом". Зафиксировано проникновение БПЛА. ЦАХАЛ подтвердил ликвидацию беспилотника, летевшего из Ирана.

Примерно через два часа после публикации предупреждения ВВС ЦАХАЛа атаковали промышленную зону Сефидруд в иранском поселке Колеш-Талешан, около города Решт, недалеко от Каспийского моря. Иранское агентство Fars сообщает о взрывах в этом районе. В данной промзоне находятся военные объекты.

01:00

По данным иранских источников, израильские ВВС наносят удары по целям на севере и востоке Тегерана. Телеканал CNN в прямом эфире показал работу системы ПВО в небе над иранской столицей.

00:00

ЦАХАЛ опубликовал предупреждение о предстоящих ударах по объектам военной инфраструктуры в промышленной зоне Сефидруд в поселке Колеш-Талешан, недалеко от Каспийского моря.

Пресс-служба Армии обороны сообщила о перехвате иранского беспилотника в районе Хайфы. Ни в одном из населенных пунктов не была активирована система раннего предупреждения.

Министерство обороны сообщило, что с начала операции в Иране "Народ как лев" Израиль принял 14 военно-транспортных самолетов с военным оборудованием.

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В связи с большим числом раненых в результате иранских обстрелов мы публикуем номера телефонов информационных центров больниц: по этим номерам можно обращаться, чтобы узнать о пострадавших.

"Асута" (Ашдод) – 1255182,

"Ихилов" (Тель-Авив) – 1255134,

"Вольфсон" (Холон) – 1255135,

"Каплан" (Реховот) – 1255181,

"Шиба" (Тель а-Шомер) – 1255131,

"Шамир – Асаф а-Рофэ" (Беэр-Яаков) – 1255188,

"Бейлинсон" (Петах-Тиква) – 1255134

"Барзилай" (Ашкелон) – 1255171

"Адаса Эйн-Керем" (Иерусалим) – 1255122

"Гилель Яфэ" медицинский центр – 1255166

"Сорока" (Беэр-Шева) – 1255177

РАМБАМ (Хайфа) – 1255144

"Шаарей Цедек" (Иерусалим) – 1255125

Телефоны психологической поддержки больничных касс:

"Меухедет" – *3833

"Леумит" – *507

"Клалит" – *8703

"Маккаби" – *3555

Национальный терапевтический центр психологической устойчивости *5486, работает 24/7