ЦАХАЛ продолжает атаковать объекты ракетной и ядерной программ в Тегеране
время публикации: 20 июня 2025 г., 07:19 | последнее обновление: 20 июня 2025 г., 07:19
Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что в ночь на пятницу более 60 самолетов ВВС ЦАХАЛа атаковали объекты ракетной и ядерной программ в Тегеране, нанеся около 120 ударов.
В частности, были атакованы заводы по производству ракетных компонентов и объекты по производству сырья, используемого для литья ракетных двигателей.
Также была атакована штаб-квартира проекта SPAND, занимающегося исследованиями и разработками в сфере продвинутых вооружений, связанных с ядерной программой.