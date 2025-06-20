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Израиль

ЦАХАЛ продолжает атаковать объекты ракетной и ядерной программ в Тегеране

Война с Ираном
ЦАХАЛ
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 20 июня 2025 г., 07:19 | последнее обновление: 20 июня 2025 г., 07:19
ЦАХАЛ продолжил атаковать объекты ракетной и ядерной программ в Тегеране
AP Photo/Ariel Schalit

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что в ночь на пятницу более 60 самолетов ВВС ЦАХАЛа атаковали объекты ракетной и ядерной программ в Тегеране, нанеся около 120 ударов.

В частности, были атакованы заводы по производству ракетных компонентов и объекты по производству сырья, используемого для литья ракетных двигателей.

Также была атакована штаб-квартира проекта SPAND, занимающегося исследованиями и разработками в сфере продвинутых вооружений, связанных с ядерной программой.

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